Mundo Deportivo: «Атлетико» согласовал контракт с Депаем

Мадридский «Атлетико» согласовал условия контракта с футболистом «Барселоны» Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок подпишет контракт с мадридской командой до 2025 года. «Барселона» хочет получить за переход Депая денежную компенсацию или Янника Феррейру Карраско, однако «Атлетико» надеется подписать игрока, который в конце сезона станет свободным агентом, бесплатно. «Матрасники» также не намерены расставаться с Карраско, так как считают игрока одним из основных. Карраско, в свою очередь, хочет покинуть «Атлетико», так как недоволен условиями нового контракта.

В нынешнем сезоне Депай принял участие в четырёх матчах «Барселоны» во всех турнирах, забив один гол.