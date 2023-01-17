Источник: соглашение «Бенфики» и «Шахтёра» мешает переходу Тавареша в «Спартак»

«Бенфика» не решается продать защитника Томаша Тавареша в «Спартак» из-за меморандума о сотрудничестве с донецким «Шахтёром». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Сообщается о нескольких причинах, по которым переход может не состояться. Во-первых, у «Бенфики» на руках предложение клуба из Турции, которое включает в себя солидные проценты с перепродажи Томаша. Во-вторых, «орлы» опасаются проблем с денежным переводом из-за санкций. В-третьих, клуб подписал меморандум о сотрудничестве с донецким «Шахтёром» и поучаствовал в совместной гуманитарной акции. «Бенфика» боится репутационных потерь в случае продажи игрока в Россию.

21-летний Тавареш является воспитанником «Бенфики».