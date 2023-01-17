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Ineos вступила в борьбу за приобретение «Манчестер Юнайтед»

Ineos вступила в борьбу за приобретение «Манчестер Юнайтед»
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Британская компания Ineos вступила в тендерную процедуру по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

Сэр Джим Рэтклифф, являющийся председателем совета директоров организации, подтвердил, что он официально претендует на покупку клуба у Глейзеров. Ранее сообщалось, что в число потенциальных покупателей вошли Amazon, Apple, Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ), а также власти ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

Ineos является одной из крупнейших компаний в области химической промышленности. Она является спонсором французской «Ниццы», швейцарской «Лозанны», ивуарийского «Абиджана» и сборной Новой Зеландии по регби.

Стартовая цена «МЮ» установлена в размере € 4,6 млрд.

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