Владимир Габулов рассказал, планирует ли оформить Fan ID

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов сообщил, что не знает, будет ли он оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«На сегодняшний день я не оформлял себе Fan ID. Но если соберусь пойти на футбольный матч, то, конечно же, сделаю этот документ. До возобновления сезона ещё далеко — будет видно ближе к марту», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.