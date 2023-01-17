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Владимир Габулов рассказал, планирует ли оформить Fan ID

Владимир Габулов рассказал, планирует ли оформить Fan ID
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов сообщил, что не знает, будет ли он оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«На сегодняшний день я не оформлял себе Fan ID. Но если соберусь пойти на футбольный матч, то, конечно же, сделаю этот документ. До возобновления сезона ещё далеко — будет видно ближе к марту», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.

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