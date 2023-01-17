Нападающий московского футбольного «Спартака» Квинси Промес присутствует на матче хоккейного «Спартака» с «Автомобилистом», который проходит в эти минуты. Ранее стало известно, что Промес будет тренироваться с молодёжной командой красно-белых.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На момент написания этой новости счёт в матче равный — команды забили по два гола. В составе красно-белых голами отметились Матвей Заседа и Даниэль Усманов. В составе команды из Екатеринбурга обе шайбы на свой счёт записал Патрис Кормье.

Напомним, Промес обратился к футбольному клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста.



«Спартак» на первом сборе проведёт два матча: 22 января с «Левски» (Болгария), 27 января с «Ботевом» (Болгария).