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Агент Сычевого опроверг информацию о возможной смене гражданства игрока на украинское

Агент Сычевого опроверг информацию о возможной смене гражданства игрока на украинское
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Агент Виктор Панченко, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию о возможной смене гражданства футболиста.

«Я уже всем подтвердил, по сути. Куда мне ещё сказать? Пресс-секретарю Пескову? Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецких клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла», — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация, согласно которой Сычевому предлагали сменить гражданство с российского на украинское для перехода в клуб немецкой Бундеслиги.

Напомним, Сычевой перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в конце декабря прошлого года. В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи.

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