Червиченко: прошёл круги ада — в итоге остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что не хочет заниматься оформлением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Единственный плюс этой новости (в 2023 на все матчи РПЛ будет действовать Fan ID. — Прим. «Чемпионата») — мы избежали дискриминации! Регионы теперь не одни будут страдать с Fan ID. Лично я попробовал осенью оформить себе документ. В результате я лишился записи на Госуслугах, которую потом восстанавливал пару месяцев. Прошёл несколько кругов ада — в итоге остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах. Его просто полностью обнулили. Теперь у меня есть некоторые сомнения — стоит ли вновь пытаться что-то делать. Никакого желания опять заниматься оформлением Fan ID у меня нет. Меньше проблем будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.