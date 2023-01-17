Червиченко: прошёл круги ада — в итоге остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что не хочет заниматься оформлением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Единственный плюс этой новости (в 2023 на все матчи РПЛ будет действовать Fan ID. — Прим. «Чемпионата») — мы избежали дискриминации! Регионы теперь не одни будут страдать с Fan ID. Лично я попробовал осенью оформить себе документ. В результате я лишился записи на Госуслугах, которую потом восстанавливал пару месяцев. Прошёл несколько кругов ада — в итоге остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах. Его просто полностью обнулили. Теперь у меня есть некоторые сомнения — стоит ли вновь пытаться что-то делать. Никакого желания опять заниматься оформлением Fan ID у меня нет. Меньше проблем будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 17 января 2023
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