Мелёшин: ретроматч «Спартак» — «Реал»? Пока это слухи. Но если правда, то поучаствуем!

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин заявил, что хочет принять участие в ретроматче с мадридским «Реалом».

«Пока это лишь слухи. Посмотрим, как будет на самом деле. Но если правда, то с удовольствием поучаствуем! Лично мне было бы интересно», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил, что ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» хотят провести летом 2023 года. Сообщается, что планируются составы команд, приближенные к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).

Ранее Мелёшин высказался о том, что Квинси Промес, Николай Рассказов и Миха Мевля не полетели на сборы со «Спартаком» в Дубай.