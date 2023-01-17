Компания, построившая арену ХК «Авангард», будет реконструировать стадион «Барселоны»

Турецкая компания Limak Marash получила контракт на проект обновления стадиона «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На заседании совета директоров каталонского клуба было утверждено, что компания Limak Marash выбрана подрядчиком реконструкции стадиона «Spotify Камп Ноу». Ожидается, что работы начнутся в июне следующего года, после завершения сезона чемпионата Испании. После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 105 тысяч мест. Во время ремонта сине-гранатовые будут играть на Олимпийском стадионе в Барселоне. В предыдущий раз реконструкция «Камп Ноу» осуществлялась в 1998 году.

В 2022 году компания Limak Marash завершила строительство новой арены хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.