Агент Захаряна: Мудрик не превосходит Арсена по уровню

Агент Алексей Сафонов «Динамо» сравнил российского игрока Арсена Захаряна с украинским нападающим «Челси» Михаилом Мудриком, который до английского клуба выступал за «Шахтёр».

«В моей практике игрок впервые заключает контракт на восемь с половиной лет. Обычно ФИФА не разрешает продлевать соглашения на срок более пяти. А если футболист сдуется через полгода-год, что с ним делать? Просто платить зарплату, пока он сам отправится на пенсию?

Человек вытащил счастливый билет, слава богу. Другое дело, что по уровню Михаил даже не превосходит Арсена Захаряна. Только один стоит € 15 млн, а другой — € 100 млн. Никогда не поверю в это. Полузащитник «Динамо» уж точно не хуже», — цитирует Сафонова «RT на русском».