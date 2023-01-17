Пирс Морган: ожидаю, что тен Хаг будет на коленях извиняться передо мной и Роналду
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Британский журналист Пирс Морган поделился ожиданиями от матча «Арсенал» — «МЮ» и высказался об уходе Роналду из АПЛ.
«Думаю, что мы [«Арсенал»] полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню, что они избавились от величайшего футболиста в истории, думая, что это была отличная идея. Забьёт ли кто-нибудь из этой блестящей новой команды «Юнайтед» столько же голов в этом сезоне, сколько Роналду забил в предыдущем?
Когда мы выиграем лигу, а «Юнайтед» — нет, потому что избавились от величайшего в истории, я ожидаю, что Эрик тен Хаг встанет на колени, умоляя меня о прощении и извиняясь перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое он проявил к нему», — приводит слова Моргана TalkSPORT.
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