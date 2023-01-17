Холанд: Сульшер сказал мне: «Ты понятия не имеешь, как бить головой»
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал об опыте работы в «Мольде» под руководством норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.
«Первое, что сказал мне Сульшер, было: «Ты понятия не имеешь, как бить головой. Мы должны работать над этим». Мы занимались этим два года, то есть всё то время, что я провёл в «Мольде». Это было полезно, потому что прежде я не мог ударить по мячу головой, а теперь забиваю так голы», — приводит слова Холанда GQ Sports.
Напомним, Холанд играл за «Мольде» под руководством Сульшера с 2017 по 2018 год. Позже норвежский футболист перешёл в «Ред Булл Зальцбург». В 2020 году Холанд пополнил состав дортмундской «Боруссии», а в прошлом году стал игроком «Манчестер Сити».
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