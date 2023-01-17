Это’О — о переходе в «Интер»: обмен на Ибрагимовича был самым прекрасным в истории футбола

Бывший футболист «Интера», а ныне глава федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О рассказал о переходе в итальянский клуб.

«Мне дали возможность, за которую я всегда буду благодарен. Это позволило «Интеру» заключить самую красивую сделку в своей истории. Обмен на Златана Ибрагимовича был самым прекрасным в истории футбола. Когда я приехал в «Интер», я сказал Массимо Моратти (владелец «Интера» на тот момент. — Прим. «Чемпионата»): «Дайте мне два года, и я подарю вам Лигу чемпионов», – приводит слова Это'О Fcinter1908.it со ссылкой на beIN Sports.

«Интер» выиграл Лигу чемпионов – 2009/2010, победив в финале «Баварию» (2:0) благодаря дублю Диего Милито. Это’О забил два мяча в том розыгрыше: один – «Рубину» на групповом этапе, второй – «Челси» в 1/8 финала.