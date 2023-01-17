Жена ван Гала: знала, что Луи уволят из «МЮ». Фергюсон и Чарльтон перестали здороваться

Труус ван Гал, супруга бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гала, рассказала об увольнении мужа с поста наставника «красных дьяволов».
«Я знала, что Луи уволят из «Манчестер Юнайтед», я это чувствовала. У нас там был небольшой зал для заседаний, в котором мы весело проводили время с легендами клуба Алексом Фергюсоном и Бобби Чарльтоном. Но внезапно они перестали здороваться с нами, просто махали издалека. Что-то было не так. Это женская интуиция.
После финала Кубка Англии Луи сказал: «Ну, мы сделали это!» А я ответила: «Луи, говорят, тебя уволили». Он страшно разозлился: «Зачем ты портишь мне праздник? Прекрати нести эту чушь!» Позже он набрал мне и сказал, что я была права. Его голос звучал надрывно, поэтому я ответила: «Хорошо, я уже иду». Когда я пришла домой, то увидела, что он плакал. Я обняла его. У меня тоже были слёзы на глазах», — приводит слова Труус ван Гал Mirror со ссылкой на Amazon Prime.
- 17 января 2023
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