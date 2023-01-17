Обсуждение игр Кубка Англии на британском ТВ было прервано женскими стонами
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Во время программы BBC, на которой с участием экс-футболиста Гари Линекера обсуждались матчи Кубка Англии, произошёл необычный инцидент: в студии начали звучать эротические женские стоны.
Линекер попытался перевести ситуацию в шутку и сказал: «Дэнни, перестань издавать эти звуки», обращаясь к эксперту Дэнни Мёрфи. Позже Линекер опубликовал в «Твиттере» фото телефона, который издавал непристойные звуки. «Это был саботаж, но довольно развлекательный», — прокомментировал ситуацию Линекер.
Сегодня, 17 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии проходят матчи «Форест Грин» — «Бирмингем», «Уиган» — «Лутон Таун», «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», «Суонси» — «Бристоль Сити» и «Вест Бромвич» — «Честерфилд».
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