Окампос вернулся в «Севилью» спустя 4,5 месяца
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Аргентинский вингер Лукас Окампос вернулся в «Севилью» после аренды в «Аякс». Об этом сообщается на официальном сайте «Аякса».
Окампос был арендован «Аяксом» до конца сезона-2022/2023 с правом дальнейшего выкупа. В составе голландского клуба футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. «Севилья» приняла решение досрочно вернуть игрока из аренды.
Окампос перешёл в «Севилью» из «Марселя» в 2019 году. Всего за «Севилью» он провёл 135 матчей во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 15 голевых передач. В текущем розыгрыше Примеры он выходил на поле во всех трёх матчах, но результативными действиями не отметился. 28-летний нападающий выступал за сборную Аргентины.
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