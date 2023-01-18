Окампос вернулся в «Севилью» спустя 4,5 месяца

Аргентинский вингер Лукас Окампос вернулся в «Севилью» после аренды в «Аякс». Об этом сообщается на официальном сайте «Аякса».

Окампос был арендован «Аяксом» до конца сезона-2022/2023 с правом дальнейшего выкупа. В составе голландского клуба футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. «Севилья» приняла решение досрочно вернуть игрока из аренды.

Окампос перешёл в «Севилью» из «Марселя» в 2019 году. Всего за «Севилью» он провёл 135 матчей во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 15 голевых передач. В текущем розыгрыше Примеры он выходил на поле во всех трёх матчах, но результативными действиями не отметился. 28-летний нападающий выступал за сборную Аргентины.