Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал победу в товарищеском матче с «Сумгаитом».
«Хорошо, что победили в первом матче на сборах, теперь буду чувствовать себя увереннее. Это должно помочь нам в дальнейшем. Да, физической нагрузки сейчас много, ноги плохо двигаются. Сильно соскучились по игре и по полю. За 40 дней отдохнули, все готовы к работе. На сборах до этого максимум забивал дважды», — сказал Шитов в интервью клубной пресс-службе.
Владислав Шитов забил единственный гол в матче — он отличился в концовке, на 86-й минуте. Интересно, что за «Крылья Советов» в этой встрече дебютировал лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги Владимир Сычевой. Он провёл на поле весь первый тайм, однако результативными действиями не отметился.
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