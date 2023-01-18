Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуннарсдоттир сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности

Гуннарсдоттир сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности
Комментарии

Исландская футболистка «Ювентуса» Сара Бьорк Гуннарсдоттир рассказала, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.

«Некоторых влиятельных людей из мира футбола разозлит моя история, но я должна рассказать правду. Я хочу убедиться, что никому больше не придётся через это проходить. И я хочу, чтобы «Лион» знал, что это не нормально.

Я мечтала играть за «Лион». В этом клубе я реализовала свою мечту. Никогда не забуду эмоции от победы в Лиге чемпионов. Гол в финале и трофей с этим клубом — один из самых ярких моментов в моей карьере. Но потом я забеременела. Сначала я ощутила невероятную радость, но потом была поражена реальностью.

В глубине души я чувствовала, что виновата в чём-то. Как будто я подвела людей. Когда я рассказала врачу команды о беременности, мы решили сохранить это в секрете. Врачи клуба наблюдали за мной, а я искала подходящий момент, чтобы обо всём сказать партнёршам по команде. Через несколько месяцев я всё рассказала. Кто-то был шокирован, кто-то испытывал смешанные чувства, кто-то был рад. Мы поговорили с директором клуба, и он разрешил мне вернуться в Исландию. Я хотела вернуться в «Лион» после родов. Итак, команда одобрила мой план, помогла с оформлением документов и вскоре я отправилась домой.

Но потом я получила первую зарплату. Это был лишь небольшой процент от социального обеспечения. Я решила, что это ошибка, и спросила у других футболисток. Им всё пришло в полном размере и вовремя. Позже это повторилось и я обратилась к директору. Он заверил, что всё будет выплачено позже, но на третий месяц мне сказали, что больше ничего мне не должны», — приводит слова Гуннарсдоттир The Players' Tribune.

В мае 2022 года палата по разрешению споров ФИФА постановила, что «Лион» должен выплатить футболистке около € 82 тыс. плюс проценты. По правилам ФИФА футболисткам должна быть выплачена полная зарплата за время между объявлением о беременности и окончанием послеродового периода (минимум 14 недель).

Гуннарсдоттир выступала за «Лион» с 2020 по 2022 год. Летом минувшего года футболистка присоединилась к «Ювентусу».

Новость по теме
«Ювентус» объявил о переходе лучшей футболистки Исландии в свою женскую команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023