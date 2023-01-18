Гуннарсдоттир сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности

Исландская футболистка «Ювентуса» Сара Бьорк Гуннарсдоттир рассказала, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.
«Некоторых влиятельных людей из мира футбола разозлит моя история, но я должна рассказать правду. Я хочу убедиться, что никому больше не придётся через это проходить. И я хочу, чтобы «Лион» знал, что это не нормально.
Я мечтала играть за «Лион». В этом клубе я реализовала свою мечту. Никогда не забуду эмоции от победы в Лиге чемпионов. Гол в финале и трофей с этим клубом — один из самых ярких моментов в моей карьере. Но потом я забеременела. Сначала я ощутила невероятную радость, но потом была поражена реальностью.
В глубине души я чувствовала, что виновата в чём-то. Как будто я подвела людей. Когда я рассказала врачу команды о беременности, мы решили сохранить это в секрете. Врачи клуба наблюдали за мной, а я искала подходящий момент, чтобы обо всём сказать партнёршам по команде. Через несколько месяцев я всё рассказала. Кто-то был шокирован, кто-то испытывал смешанные чувства, кто-то был рад. Мы поговорили с директором клуба, и он разрешил мне вернуться в Исландию. Я хотела вернуться в «Лион» после родов. Итак, команда одобрила мой план, помогла с оформлением документов и вскоре я отправилась домой.
Но потом я получила первую зарплату. Это был лишь небольшой процент от социального обеспечения. Я решила, что это ошибка, и спросила у других футболисток. Им всё пришло в полном размере и вовремя. Позже это повторилось и я обратилась к директору. Он заверил, что всё будет выплачено позже, но на третий месяц мне сказали, что больше ничего мне не должны», — приводит слова Гуннарсдоттир The Players' Tribune.
В мае 2022 года палата по разрешению споров ФИФА постановила, что «Лион» должен выплатить футболистке около € 82 тыс. плюс проценты. По правилам ФИФА футболисткам должна быть выплачена полная зарплата за время между объявлением о беременности и окончанием послеродового периода (минимум 14 недель).
Гуннарсдоттир выступала за «Лион» с 2020 по 2022 год. Летом минувшего года футболистка присоединилась к «Ювентусу».
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