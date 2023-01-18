Юпамекано — о самом сложном сопернике: нет, не Месси. Это Дембеле
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано рассказал о самом сложном нападающем, против которого он играл.
«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это Усман Дембеле», – приводит слова Юпамекано Barca Universal со ссылкой на BeIN Sports.
Когда журналист спросил, не был ли сложнейшим соперником Юпамекано Лионель Месси, забивший два гола в финале чемпионата мира, француз ответил отрицательно. «Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – сказал Юпамекано.
В нынешнем сезоне Юпамекано дважды играл против Усмана Дембеле: в матчах Лиги чемпионов с «Барселоной». В обеих играх «Бавария» одержала победу, не пропустив ни одного мяча. В сборной Франции Дембеле является партнёром Юпамекано.
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