Судья Рапальини сравнил работу на ЧМ с рождением ребёнка

Судья Фернандо Рапальини сравнил работу на чемпионате мира по футболу с рождением ребенка.



«Единственное, что я могу сравнить с работой на чемпионате мира со спортивной точки зрения — это рождение ребёнка. Тебе говорят, что значит быть отцом, но ты всё понимакешь только в тот момент, когда становишься им. Ты лично переживаешь всё, о чём тебе говорили. Здесь то же самое, чемпионат мира нельзя ни с чем сравнить. Выйти на поле, увидеть эти исторические вывески, побыть с этими игроками, послушать гимны. Это нечто волшебное и что-то, что нельзя просто описать словами», — приводит слова Рапальини Infobae.



Рапальини на чемпионате мира в Катаре обслуживал три матча — Марокко – Хорватия (0:0), Сербия – Швейцария (2:3) и Марокко – Испания (0:0, пен. 3:0)..