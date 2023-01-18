Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Рапальини сравнил работу на ЧМ с рождением ребёнка

Судья Рапальини сравнил работу на ЧМ с рождением ребёнка
Комментарии

Судья Фернандо Рапальини сравнил работу на чемпионате мира по футболу с рождением ребенка.

«Единственное, что я могу сравнить с работой на чемпионате мира со спортивной точки зрения — это рождение ребёнка. Тебе говорят, что значит быть отцом, но ты всё понимакешь только в тот момент, когда становишься им. Ты лично переживаешь всё, о чём тебе говорили. Здесь то же самое, чемпионат мира нельзя ни с чем сравнить. Выйти на поле, увидеть эти исторические вывески, побыть с этими игроками, послушать гимны. Это нечто волшебное и что-то, что нельзя просто описать словами», — приводит слова Рапальини Infobae.

Рапальини на чемпионате мира в Катаре обслуживал три матча — Марокко – Хорватия (0:0), Сербия – Швейцария (2:3) и Марокко – Испания (0:0, пен. 3:0)..

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023