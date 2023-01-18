Клопп: я не уйду из «Ливерпуля», если меня об этом не попросят

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем в английском клубе.
«Говорят, что я слишком лоялен, но это не так. Это более сложная проблема. Если бы можно было заменить какого-либо игрока другим, то это имело бы смысл. Но если нельзя никого ввести, то и нельзя никого вывести. Я не слишком лоялен. Когда я уходил из «Дортмунда», я четко сказал: «Здесь нужно что-то менять». Это другая ситуация.
Либо меняется тренер, либо многое другое. Что касается меня, то я не уйду, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Если никто не попросит меня уйти, я не уйду. Так что это означает, что, возможно, в какой-то момент мы должны будем изменить что-то другое. Посмотрим, но это вопрос на будущее. Может быть, летом. Но не сейчас. У меня есть время, чтобы подумать об этом, сейчас мы должны играть в лучший футбол.
Нужны ли нам усиления? Да. Но подходящий ли сейчас для этого момент? Из-за ситуации, в которой мы находимся, я не могу сказать. Все, что я знаю, – это то, как обстоят дела сейчас. Я не могу менять ответ каждую неделю. Даже после того, как мы проиграли еще одну игру после последней пресс-конференции, ничего не изменилось», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 18 января 2023
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03:02
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02:08
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01:59
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01:49
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01:37
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01:35
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00:59
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00:53
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00:52
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00:41
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00:37
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00:17
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00:13
- 17 января 2023
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23:55
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23:49
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23:37
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23:37
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23:19
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23:17
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22:59
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22:56
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22:51
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22:47
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22:45
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22:44
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22:14
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22:00
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21:55
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21:49
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21:42
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21:30
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21:26
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21:14
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20:55
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20:50