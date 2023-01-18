Эллиотт: у «Ливерпуля» лучшие болельщики в мире
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал победу «Ливерпуля» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).
«Думаю, это заслуженная победа. Сегодня была ступенька для двух следующих игр. Мы надеемся, что сможем продолжить успех на «Энфилде». Меня оценивали по передачам и голам, и я работал над этим. Сегодня всё получилос. Я чувствовал, что был не в лучшей форме после чемпионата мира, но сегодня я стал увереннее.
Милнер кричал „бей“, так что мне пришлось бить. Может, ему удастся снова вдохновить меня на голы. Это сработало. Фанаты нам очень помогают, спасибо им за то, что они с нами. У нас лучшие болельщики в мире», — приводит слова Эллиотта BBC.
Ранее о победе «Ливерпуля» высказался Юрген Клопп.
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