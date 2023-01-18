Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Премьер-министр Эстонии: Россия использует спорт как мягкую силу

Премьер-министр Эстонии: Россия использует спорт как мягкую силу
Комментарии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с эстонскими футболистами.

«Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные.

Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.

Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чем проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет – именно это и задевает.

Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы», – приводит слова Каи Каллас ERR.

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным.

Новость по теме
«Отмороженные люди». Широков — о реакции эстонцев на фото с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023