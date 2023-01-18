Премьер-министр Эстонии: Россия использует спорт как мягкую силу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с эстонскими футболистами.
«Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные.
Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.
Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чем проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет – именно это и задевает.
Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы», – приводит слова Каи Каллас ERR.
Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным.
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