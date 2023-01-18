Гюндоган может перейти в «Барселону» летом свободным агентом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».
Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты.
Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года.
«Манчестер Сити» имеет в своём активе 39 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 3 очка. Мадридский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании.
Напомним, каталонцы обыграли «сливочных» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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