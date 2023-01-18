Гюндоган может перейти в «Барселону» летом свободным агентом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».



Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты.



Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года.



«Манчестер Сити» имеет в своём активе 39 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.



«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 3 очка. Мадридский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании.



Напомним, каталонцы обыграли «сливочных» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1.

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