Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюндоган может перейти в «Барселону» летом свободным агентом

Гюндоган может перейти в «Барселону» летом свободным агентом
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».

Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты.

Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года.

«Манчестер Сити» имеет в своём активе 39 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 3 очка. Мадридский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании.

Напомним, каталонцы обыграли «сливочных» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1.

10 самых дорогих зимних трансферов в истории. Круче всех облажалась «Барселона» 10 самых дорогих зимних трансферов в истории. Круче всех облажалась «Барселона»

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023