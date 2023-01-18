Футболист «Атлетико» Янник Феррейра Карраско хочет продолжить карьеру в «Барселоне».



Как сообщает Sport, «Барселона» связывалась с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Карраско ведет переговоры с руководством «Атлетико» о переходе в «Барселону» в рамках обмена на Мемфиса Депая. В сделке участвует агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего Роберта Левандовского.



Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по обмену Депая на Карраско, несмотря на интерес к Мемфису.



«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 3 очка. Мадридский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании.



Напомним, каталонцы обыграли «сливочных» в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: