Гендиректор «Шахтера»: если бы «Челси» управлял Абрамович, то сделки по Мудрику не было бы

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о переходе экс-футболиста «горняков» Михаила Мудрика в «Челси».



Менеджер отметил, что трансфер стал символичным и показал единство между Украиной, Великобританией и США.



«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы, например, клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – приводит слова Палкина talkSPORT.



22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на 8,5 лет.



«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 19 встречах.



Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: