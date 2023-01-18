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Гендиректор «Шахтера»: если бы «Челси» управлял Абрамович, то сделки по Мудрику не было бы

Гендиректор «Шахтера»: если бы «Челси» управлял Абрамович, то сделки по Мудрику не было бы
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о переходе экс-футболиста «горняков» Михаила Мудрика в «Челси».

Менеджер отметил, что трансфер стал символичным и показал единство между Украиной, Великобританией и США.

«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы, например, клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – приводит слова Палкина talkSPORT.

22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на 8,5 лет.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 19 встречах.


Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:

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