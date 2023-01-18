Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шупо-Мотинг хочет повышения зарплаты в «Баварии»

Шупо-Мотинг хочет повышения зарплаты в «Баварии»
Комментарии

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов покинуть «Баварию», сообщает немецкое издание Bild. По информации источника, камерунца не устраивает зарплата в клубе.

В настоящий момент игрок получает 3,5 миллиона евро в год. Футболист хочет подписать новый долгосрочный контракт, но ключевым условием со стороны игрока является повышение оклада.

33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна и сейчас играет на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Эрик забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах.

На чемпионате мира в Катаре в составе сборной Камеруна Шупо-Мотинг отметился одним голом в трёх матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023