Шупо-Мотинг хочет повышения зарплаты в «Баварии»

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов покинуть «Баварию», сообщает немецкое издание Bild. По информации источника, камерунца не устраивает зарплата в клубе.



В настоящий момент игрок получает 3,5 миллиона евро в год. Футболист хочет подписать новый долгосрочный контракт, но ключевым условием со стороны игрока является повышение оклада.



33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна и сейчас играет на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Эрик забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах.

На чемпионате мира в Катаре в составе сборной Камеруна Шупо-Мотинг отметился одним голом в трёх матчах.