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Гендиректор «Шахтёра»: предложение «Челси» по Мудрику было более убедительным

Гендиректор «Шахтёра»: предложение «Челси» по Мудрику было более убедительным
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин объяснил выбор в пользу трансфера экс-игрока команды Михаила Мудрика в «Челси».

«В целом, предложения от двух клубов были одинаковыми. Одна и та же цифра. Фиксированная и переменная часть, бонусы. Но если говорить о фиксированной части и бонусах, то все было совершенно по-другому.

Разное время графика выплат, разные виды бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть, скажем так, достижимы и реалистичны. Поэтому в данном случае предложение «Челси» было гораздо серьезнее и справедливее в некоторых моментах.

Когда мы встречались с представителями «Челси», наши взгляды во многом сошлись. Чтобы вы понимали, переговоры продолжались 9 или 10 часов. Они пригласили игрока и объяснили нам весь проект. Мы поняли, что прямо сейчас у «Челси» действительно есть некоторые проблемы, но это нормально, потому что клуб проходит период перехода от одного владельца к другому. Это вполне объяснимо. Они хотят многое изменить.

Итак, когда они объяснили всю картину, если взглянуть на следующие два года, три, четыре, пять лет, мы поняли, что у них серьезный проект. Я верю, что они построят одну из лучших команд в мире, потому что, они очень серьезно подходят ко всем аспектам: спортивная наука, стадион, коммерческая сторона. Они показались нам очень амбициозными», – приводит слова Палкина The Athletic.

Переговоры с «Шахтером» о трансфере украинского футболиста также вёл «Арсенал».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:

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