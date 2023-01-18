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Лопетеги отреагировал на переход Сарабии из «ПСЖ»

Лопетеги отреагировал на переход Сарабии из «ПСЖ»
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Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги высказался о переходе форварда Пабло Сарабии из «ПСЖ».

«Сарабия — хороший футболист. Он окажет нам очень большую помощь. Он начнёт работать с нами в ближайшее время. Мы счастливы заполучить такого игрока. Новые трансферы? В настоящий момент я не думаю об этом. Меня волнует лишь то, что меня выбили из Кубка Англии и всё», — приводит слова Лопетеги BBC.

30-летний испанец подписал с «волками» контракт на 2,5 года. Контракт между сторонами действует до лета 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера может составить € 5 млн.

В сезоне-2022/2023 нападающий провёл за парижскую команду 19 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Также Сарабия сыграл несколько минут за сборную Испании на чемпионате мира в Катаре в проигранном матче 1/8 финала с Марокко (0:0, 0:3 в серии пенальти).

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