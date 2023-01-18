Геннадий Орлов заявил, что в России есть только два тренера

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о российских тренерах.



«У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин. Всё остальное сомнительно. Конечно, Абаскаль любопытен и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они ещё мало работают, мы не знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-Лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня.



Во-первых, общение с журналистами — составная часть профессии. Если журналист не получает правдивой информации, он напишет чёрт знает что. Гогниев, получается, вообще не понимает, что к чему. Значит, такие учителя у него были. Говорю же, очень низкий образовательный уровень тренеров, сами они люди низкой культуры. Сколько уже специалистов получили эти лицензии PRO? Почему никто нигде не работает?



Но это пока что «неплохо». Гогниев тоже неплохо работал в «Алании». Что она выиграла? И потом тренер — это тот, у кого вырастают игроки. Кто вырос у Гогниева? Пусть назовёт фамилии, кто попал в Премьер-Лигу и там проявил себя. Тренер — это два таланта: руководство и педагогика. Чем хороши Семак и Карпин? У них порядок в раздевалке. Любой тренер старается сделать так, чтобы в раздевалке один был за всех и все за одного. Вот сейчас «Спартак» такой. Мы видим, что Абаскаль игроков объединил, «Спартак» стал командой единомышленников. Это очень важно для игровых видов спорта», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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