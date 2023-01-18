Дьяков: Дзюба для «Торпедо» — это колоссальное укрепление

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о российском форварде Артёме Дзюбе.



«Дзюба подошёл бы для любой команды, даже для той, которая борется за высокие места. Не думаю, что он в 34 года растратил всё то, что он умел и умеет. Сейчас, может быть, он с какими-то клубами не может сойтись в финансовом плане, может быть, кто-то боится его брать из-за его характера. Да и сама структура российского футбола поменялась за последние 10 лет — лучше возьмут молодого футболиста, чем такого опытного и именитого, как Дзюба.



Немного удивлён, что он может перейти в «Торпедо». Для автозаводцев это будет колоссальное укрепление. Но повторюсь, Артём может играть и в клубах из первой пятёрки РПЛ. В его карьере было много случаев, когда он делал шаг назад — возвращался в «Спартак», из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», а потом феерил на чемпионате мира. Нынешняя ситуация для него является подспорьем и мотивацией всем всё доказать. Пусть «Торпедо», наверное, уже вылетело, но Дзюба захочет провести там такой период, чтобы показать, что он в порядке и сказать: «Летом подписывайте меня, ребята, но уже я буду выбирать с кем», – приводит слова Дьякова Metaratings.