Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо приступил к тренировкам с основной командой, сообщает The Athletic.



Напомним, 22-летний форвард не играл за «красных дьяволов» с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре. В ноябре Санчо перестал вести свои соцсети.



Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2026 года.



«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Арсенал» (47).