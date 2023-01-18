Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо приступил к тренировкам с основной командой, сообщает The Athletic.

Напомним, 22-летний форвард не играл за «красных дьяволов» с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре. В ноябре Санчо перестал вести свои соцсети.

Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Арсенал» (47).

Новость по теме
Тен Хаг — о Санчо: есть некоторые препятствия, но он движется в правильном направлении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023