Представитель инвестиционного фонда из Катара подтвердил намерение купить клуб АПЛ

Генеральный директор Qatar Investment Authority Мансур бин Эбрагим Аль-Махмуд прокомментировал информацию об интересе катарских бизнесменов к покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге.



«Футбол, клубы и спорт становятся в некотором роде очень коммерческими, сейчас болельщики рассматривают это как развлечение. Бизнес-модель этих организаций становится очень привлекательной для инвестиций. Не стоит удивляться, если мы вложимся в них.



Мы ещё не приняли решение, но это очень коммерческое решение. Спорт становится очень важной темой, люди больше занимаются им, а цифровизация делает его более привлекательным для инвесторов», — приводит слова Аль-Махмуда Bloomberg.



Ранее сообщалось, что Катар заинтересован в покупке «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма».

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