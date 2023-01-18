Шалимов: шансы «Спартака» стать чемпионом — 10%

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил в процентном соотношении шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Специалист считает, что красно-белые смогут зацепиться за золотые медали только в случае осечек сине-бело-голубых.
«Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.
Как обстоят дела с моей тренерской карьерой? Пока предложений не поступало», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, после 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России — команда Сергея Семака набрала 42 очка. «Спартак» (36 очков) — на втором месте.
- 18 января 2023
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