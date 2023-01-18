Карраско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско высказался о возможном переходе в «Барселону».
«Сейчас я думаю только об «Атлетико». Все игроки должны быть на 100% привержены совместной борьбе за достижение поставленных целей. Первая часть сезона сложилась для нас не лучшим образом, но мы намерены бороться за Кубок Испании и завершить сезон на высокой позиции в чемпионате», — приводит слова Карраско Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что Карраско согласился на трансфер в «Барселону». Действующий контракт бельгийского футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2024 года.
Сегодня, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Леванте» — «Атлетико». Карраско пропустит встречу из-за повреждения.
«Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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