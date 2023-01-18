Марсело Бьельса — основной кандидат на пост главного тренера сборной Мексики

Бывший главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может стать наставником сборной Мексики, сообщает ESPN Deportes.



По информации источника, аргентинский специалист является основным кандидатом на этот пост. Ранее сборную Аргентины покинул главный тренер Херардо Мартино. Федерация футбола Мексики должна сообщить имя нового наставника национальной команды в ближайшие недели.



Напомним, сборная Мексики выступала на прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре. Мексиканская команда заняла третье место в группе С и не смогла выйти в плей-офф международного турнира. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая также начинала турнир в группе С.

Бьельса ранее работал в таких клубах, как «Атлетик Бильбао», «Марсель», «Лацио», «Лилль», «Лидс», а также возглавлял сборные Аргентины и Чили.