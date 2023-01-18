Канчельскис объяснил, почему за игроков из России не платят такие деньги, как за Мудрика

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика в «Челси». Сообщалось, что этот трансфер обошёлся синим в € 70+30 млн.

«Мудрика «Челси» взяли на перспективу, в этом году им трудно будет уже за что-то побороться. Они берут футболистов уже на следующий год. Раз они заплатили такие деньги за Михаила, значит, они посчитали, что он их стоит, может быть, агенты хорошо сработали. Если он будет дальше развиваться и «Челси» ему будет доверять, то он может заиграть. Вообще, сейчас такие цены на игроков, что 100 миллионов уже не считается какой-то запредельной ценой, бывают трансферы и дороже. Раньше считалась покупка за 10 миллионов чем-то невероятным, а сейчас и 15, и 20, и 50 миллионов не считаются деньгами, поэтому здесь ничего такого нет. Футбол уже давно стал бизнесом. И такие деньги не имеют значения как раньше.

Почему наших футболистов не берут за такие деньги? Это зависит уже от самих клубов, которые интересуются футболистами. Плюс политическая ситуация сильно влияет и на футбол. Может быть, просто европейские клубы не могут договориться с нашими агентами, точных причин мы не знаем», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.