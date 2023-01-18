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«Ювентус» хочет расстаться с пятью футболистами основного состава

«Ювентус» хочет расстаться с пятью футболистами основного состава
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Туринский «Ювентус» может расстаться с пятью важными футболистами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, клуб рассматривает вариант усиления состава только в том случае, если сумеет продать одного или нескольких футболистов. В их число входят защитники Алекс Сандро и Хуан Куадрадо, а также полузащитники Адриен Рабьо и Уэстон Маккенни. Также клуб не хочет продолжать аренду из «ПСЖ» аргентинца Леандро Паредеса. Отмечается, что уход сразу всех футболистов маловероятен, но «Ювентус» будет искать возможности для расставания с игроками.

31-летний Сандро и 34-летний Куадрадо выступают за клуб с 2015 года, 27-летний Рабьо — с 2019-го, 24-летний Маккенни — с 2021-го, а 28-летний Паредес стал игроком «старой синьоры» на правах аренды в прошлом году.

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