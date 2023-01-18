Гацкан: все хотят поработать с Бердыевым, но у него штаб не резиновый
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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан считает, что у Курбана Бердыева получится добиться успеха в качестве наставника «Сочи». Также Гацкан ответил на вопрос о желании поработать в тренерском штабе Бердыева.
«Конечно, у Бердыева всё получится в «Сочи». Хотел бы я попробовать поработать в его тренерском штабе? Думаю, все хотят у него поработать, особенно те, кто в дальнейшем планирует стать тренером. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».
Напомним, ранее Курбан Бердыев возглавлял «Рубин», «Ростов» и ряд других клубов. На пост главного тренера «Сочи» специалист был назначен в конце 2022 года.
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