Набиуллин рассказал об интересе к нему от «Саутгемптона» во время выступлений за «Рубин»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Эльмир Набиуллин рассказал об интересе к нему европейских команд во время выступления за казанский «Рубин».



«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьёз не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.



Теперь с учётом всех санкций закрыл для себя эту тему? Надеюсь, что всё наладится. Не знаю, как это повлияет на моё будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования», — приводят слова Набиуллина «Известия».



27-летний футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. Ранее Набиуллин также играл за «Зенит», «Сочи» и «Химки».