Шалимов: «Ростов» обладает составом на восьмое место, а располагается на третьей строчке

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов рассказал, что больше всего в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги его удивил «Ростов», который с достаточно скромным составом занимает место в топ-3. Также Шалимов высказался о странной ситуации в «Химках».

«Кто меня больше всего удивил в этом сезоне РПЛ? «Ростов». Обладая составом на 7-8 место, они расположены на третьей строчке турнирной таблицы.

Что у меня в голове, когда смотрю на «Химки»? В голове ничего. Сколько они игроков убрали? Посмотрим, кто придёт на их место. Команда странная, но а чего вы хотели? Принимаются странные решения, но посмотрим, чем это всё закончится», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, после 17 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Ростов» (35) — на третьем месте.