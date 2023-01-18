Шалимов: «Ростов» обладает составом на восьмое место, а располагается на третьей строчке

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов рассказал, что больше всего в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги его удивил «Ростов», который с достаточно скромным составом занимает место в топ-3. Также Шалимов высказался о странной ситуации в «Химках».
«Кто меня больше всего удивил в этом сезоне РПЛ? «Ростов». Обладая составом на 7-8 место, они расположены на третьей строчке турнирной таблицы.
Что у меня в голове, когда смотрю на «Химки»? В голове ничего. Сколько они игроков убрали? Посмотрим, кто придёт на их место. Команда странная, но а чего вы хотели? Принимаются странные решения, но посмотрим, чем это всё закончится», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, после 17 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Ростов» (35) — на третьем месте.
- 18 января 2023
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
-
07:51
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16
-
04:59
-
04:50
-
04:16
-
03:58
-
03:57
-
03:50