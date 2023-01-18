Хавбек ЦСКА Бистрович перешёл в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды
Поделиться
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл из «Лечче» в «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
24-летний хорватский футболист отправится в Москву для завершения перехода в нидерландскую команду.
Напомним, Бистрович перешёл в «Лечче» из московского ЦСКА на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее Бистрович играл за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».
«Фортуна» в 16 матчах набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Фейеноорд» (37).
Новость по темеБистрович сравнил РПЛ и Серию А
Комментарии
- 18 января 2023
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
-
07:51
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16
-
04:59
-
04:50
-
04:16
-
03:58
-
03:57
-
03:50
Партнерский контент