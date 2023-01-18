Бизнесмен купил билет за € 2,5 млн на предстоящий матч с участием Месси и Роналду
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Бизнесмен Мушраф аль-Гамди приобрёл билет на матч между «ПСЖ» и объединённой командой «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» за € 2,5 млн, сообщил в соцсетяхи председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Отмечается, что сумма пойдёт в саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет не только способствует благотворительности, но и позволит аль-Гамди наблюдать за матчем из VIP-зоны, а после окончания игры получить доступ в раздевалку и встретиться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Встреча между «ПСЖ» и сборной двух лучших команд Саудовской Аравии состоится завтра, 19 января, в Эр-Рияде.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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