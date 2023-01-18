«Позор для «Лиона». Рапино — о сокращении зарплаты Гуннарсдоттир во время беременности

Футболистка сборной США Меган Рапино отреагировала на историю исландской футболистки «Ювентуса» Сары Бьорк Гуннарсдоттир, которая ранее сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.



«Это позор для «Лиона». Вы все так любите говорить, что поддерживаете женщин, но математика говорит об обратном. Я прошу вас быть клубом, который всегда поддерживает женщин, а не командой, которая когда-то это делала», — написала Рапино на своей странице в социальных сетях.



В мае 2022 года палата по разрешению споров ФИФА постановила, что «Лион» должен выплатить футболистке около € 82 тыс. плюс проценты. Гуннарсдоттир играла за «Лион» с 2020 по 2022 год. Рапино защищала цвета французского клуба с 2013 по 2014 год.

Новость по теме Гуннарсдоттир сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности