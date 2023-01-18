«Позор для «Лиона». Рапино — о сокращении зарплаты Гуннарсдоттир во время беременности
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Футболистка сборной США Меган Рапино отреагировала на историю исландской футболистки «Ювентуса» Сары Бьорк Гуннарсдоттир, которая ранее сообщила, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.
«Это позор для «Лиона». Вы все так любите говорить, что поддерживаете женщин, но математика говорит об обратном. Я прошу вас быть клубом, который всегда поддерживает женщин, а не командой, которая когда-то это делала», — написала Рапино на своей странице в социальных сетях.
В мае 2022 года палата по разрешению споров ФИФА постановила, что «Лион» должен выплатить футболистке около € 82 тыс. плюс проценты. Гуннарсдоттир играла за «Лион» с 2020 по 2022 год. Рапино защищала цвета французского клуба с 2013 по 2014 год.
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