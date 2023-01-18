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Хавбек Галлахер не намерен покидать «Челси», несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ

Хавбек Галлахер не намерен покидать «Челси», несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер не планирует покидать лондонский клуб, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в услугах Галлахера заинтересованы такие клубы, как «Ньюкасл Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». По информации источника, сам футболист не заинтересован в переходе в другую команду и хочет остаться в «Челси».

Напомним, Галлахер является воспитанником «Челси». В 2017 году английский полузащитник заключил первый профессиональный контракт с лондонским клубом. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал результативную передачу. С 2021 года Галлахер вызывается в национальную команду Англии.

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