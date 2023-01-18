Мбаппе всё ещё хочет перейти в «Реал». Клуб и игрок контактируют между собой

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе всё ещё хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает The Athletic.
Мадридский клуб также заинтересован в переходе игрока, но не хочет, чтобы трансфер обсуждался в СМИ, поэтому и приватно, и публично отрицает такую возможность. «Реал» и Мбаппе продолжают поддерживать контакт, а после чемпионата мира 2022 года начали движения в сторону перехода. В «ПСЖ» знают, что Мбаппе мечтает выступать за «Реал». Между французским клубом и форвардом существует напряжённость.
«Реал» – единственный клуб, который сможет купить его. В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить € 400 млн. Или вообще не оценивать его ни во сколько», – рассказал анонимный источник в «ПСЖ».
На ситуацию положительно может повлиять отношение Мбаппе к принятию решений в клубе. «Реал» учитывает влияние форварда на процессы, происходящие в «ПСЖ», а также его контракт с клубом. Если Мбаппе изменится и станет «обычным игроком», то «Реал» готов к трансферу — у мадридцев его деньги на трансфер.
В текущем сезоне 24-летний француз провёл за «ПСЖ» 23 матча, забив 20 голов и отдав пять результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, на котором Франция заняла второе место.
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка:
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