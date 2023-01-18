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Источник: «Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»

Источник: «Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»
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Московский «Локомотив» согласовал трансфер 30-летнего защитника «Стандарда» Ноэ Дюссенна, об этом сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Дюссенн подпишет с «Локомотивом» контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год в случае сохранения прописки в РПЛ.

Отмечается, что для обхода санкций «Стандард» отпустит Дюссенна на правах свободного агента — игрок сам выкупит свой контракт у клуба, а потом получит финансовую компенсацию от «Локомотива».

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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