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Игорь Черевченко возглавил команду из Таджикистана

Игорь Черевченко возглавил команду из Таджикистана
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Российский тренер Игорь Черевченко назначен на пост наставника «Истиклола» из Таджикистана, информирует официальный сайт местной федерации футбола.

Сообщается, что стороны заключили трудовой контракт сроком до конца 2023 года. Ассистентом Черевченко в «Итиклоле» станет Юрий Батуренко.

Напомним, Игорь Черевченко, работая тренером в России, возглавлял московский «Локомотив», калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». С «Локомотивом» он выигрывал Кубок России в сезоне-2014/2015.

«Истиклол» является 11-кратным чемпионом Таджикистана, девятикратным обладателем Кубка Таджикистана, 10-кратным обладателем Суперкубка Таджикистана. Клуб выигрывает чемпионат страны девять сезонов подряд.

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