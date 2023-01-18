Игорь Черевченко возглавил команду из Таджикистана

Российский тренер Игорь Черевченко назначен на пост наставника «Истиклола» из Таджикистана, информирует официальный сайт местной федерации футбола.

Сообщается, что стороны заключили трудовой контракт сроком до конца 2023 года. Ассистентом Черевченко в «Итиклоле» станет Юрий Батуренко.

Напомним, Игорь Черевченко, работая тренером в России, возглавлял московский «Локомотив», калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». С «Локомотивом» он выигрывал Кубок России в сезоне-2014/2015.

«Истиклол» является 11-кратным чемпионом Таджикистана, девятикратным обладателем Кубка Таджикистана, 10-кратным обладателем Суперкубка Таджикистана. Клуб выигрывает чемпионат страны девять сезонов подряд.