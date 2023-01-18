«Динамо» показало видеоанонс товарищеской игры с пресс-атташе в образе из сериала Уэнсдей
Поделиться
Московское «Динамо» на своей официальной странице во «ВКонтакте» представило превью к первому товарищескому матчу в 2023 году.
В среду, 18 января, команда Славиши Йокановича на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ сыграет с местной командой «Грин Херонс». Встреча начнётся в 16:00 мск. Перед встречей «Динамо» представило видео с пресс-атташе Полиной Лысенко в образе Уэнсдей из одноимённого сериала.
Сбор бело-голубых в Абу-Даби продлится до 22 января.
Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).
Новость по темеPA Media: Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой
ЦСКА упустил победу в матче с 22-кратным чемпионом Танзании:
Комментарии
- 18 января 2023
-
15:04
-
14:48
-
14:46
-
14:36
-
14:35
-
14:33
-
14:09
-
13:57
-
13:53
-
13:22
-
13:20
-
12:56
-
12:43
-
12:38
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
Партнерский контент