«Динамо» показало видеоанонс товарищеской игры с пресс-атташе в образе из сериала Уэнсдей

Московское «Динамо» на своей официальной странице во «ВКонтакте» представило превью к первому товарищескому матчу в 2023 году.



В среду, 18 января, команда Славиши Йокановича на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ сыграет с местной командой «Грин Херонс». Встреча начнётся в 16:00 мск. Перед встречей «Динамо» представило видео с пресс-атташе Полиной Лысенко в образе Уэнсдей из одноимённого сериала.

Сбор бело-голубых в Абу-Даби продлится до 22 января.

Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).

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