Футболистка «Локомотива» Наталья Машина перешла в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»
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Нападающая «Локомотива» Наталья Машина продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает пресс-служба московской команды. 25-летняя российская футболистка будет выступать за клуб «Фатих Карагюмрюк».
«Благодарим Наталью за время, проведённое в красно-зелёной семье, желаем ей удачи и достижения футбольных высот в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Напомним, Машина провела в составе женской команды «Локомотива» 18 матчей, забила девять голов и отметилась двумя результативными передачами. Ранее российская футболистка выступала за такие клубы, как «Россиянка», московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и другие команды. С 2016 года нападающая вызывается в женскую сборную России.
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