Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Локомотива» Наталья Машина перешла в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»

Футболистка «Локомотива» Наталья Машина перешла в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»
Комментарии

Нападающая «Локомотива» Наталья Машина продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает пресс-служба московской команды. 25-летняя российская футболистка будет выступать за клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Благодарим Наталью за время, проведённое в красно-зелёной семье, желаем ей удачи и достижения футбольных высот в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, Машина провела в составе женской команды «Локомотива» 18 матчей, забила девять голов и отметилась двумя результативными передачами. Ранее российская футболистка выступала за такие клубы, как «Россиянка», московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и другие команды. С 2016 года нападающая вызывается в женскую сборную России.

Новость по теме
Марина Фёдорова сообщила об уходе из ЖФК «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023